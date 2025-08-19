Desde hace varios años tenía el anhelo de escribir dos libros: “Tutoría y Bienestar Socioemocional” y “Evaluación Formativa Escolar. Una Reforma Educativa en el Perú”. ¿Por qué? Porque en estas políticas educativas he tenido el privilegio de ser actor en su génesis, conceptualización, implementación, y seguimiento crítico.

En noviembre de 2024 se publicó el libro de Tutoría. Y mañana 20 de agosto a las 6.30 pm en el auditorio de la Derrama Magisterial, la editorial de Librerías Crisol presentará el libro :”La Evaluación Formativa Escolar. Una Reforma Educativa en el Perú”. Por eso, siento que estoy cumpliendo con estos 2 “libros comprometidos con la educación”. Este texto será comentado por el periodista Federico Salazar, la psicóloga Erika Dunkelberg y el profesor Lucio Castro.

¿Es correcto decir que la evaluación formativa en el Perú es una reforma educativa? Antes en la evaluación de los escolares primaba el tradicional balotario y la suma acumulativa de calificaciones de las pruebas, cuaderno, participaciones, etc. Y, algo inconcebible, había hasta 200 guarismos (0 a 20) donde con 10.5 se aprobaba y con 10.4 se desaprobaba.

Ahora, con la evaluación formativa, lo sustantivo son los procesos y los logros educativos. Existen 4 niveles cualitativos de aprendizaje( AD, A, B y C) que sirven de base para la recuperación de los alumnos. Esto creo pone al Perú a la vanguardia en los sistemas de evaluación, lo que no significa que no haya debilidades y excesivas normas confusas que críticamente hay que superar.