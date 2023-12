Diciembre no solo es tiempo de fiestas, en el ambiente televisivo es el mes en el que las televisoras presentan a sus auspiciadores la programación que ofrecerán en su parrilla del próximo año; contenidos que les permitirá mantenerse con la audiencia que los favoreció, o buscarán aumentar la que no consiguieron durante un año. Debido a la recesión que toca a todos los sectores, no hay grandes novedades respecto a proyectos ambiciosos que se podrían destacar, la mayoría de los canales de televisión mantienen a sus figuras y los espacios que ellos conducen. Latina seguirá explotando lo bien que les ha ido con “El Gran Chef”, sus novelas turcas y ficción local, mientras que para América, “Al fondo hay sitio” sigue siendo su plato fuerte y además, las telenovelas de Del Barrio Producciones y el reality “EEG”; el retorno de Gisela Valcárcel a la conducción sigue siendo un misterio. Panamericana, además de sus habituales programas que regresan en 2024, tendría como nuevo integrante de su staff a Carlos Álvarez que estaría a punto de concretar un proyecto, mientras se buscan conductoras para “Panorama”, “2024″ y “Al sexto día”. ATV aseguró a Magay Medina y Andrea Llosa como las figuras de su prime time, en la que también se incluye a su estrella sabatina Jorge Benavides. La televisión en señal abierta, como todos los medios masivos de comunicación, están pasando por una coyuntura de cambio muy drástico, es por eso que, además de lo que proponen respecto a su contenido habitual, todas las televisoras sin excepción se encuentran desarrollando una agresiva producción de contenido exclusivos para sus redes. Los canales buscan potencializar sus respectivas aplicaciones, desde donde también se pueda acceder a su señal, porque no es novedad que la forma de ver televisión ha cambiado, desde elegir tu propia programación desde las plataformas, hasta verlas desde tu teléfono. Otro reto al que se enfrentan los productores de televisión, es que por la importancia que han cobrado las redes sociales, se está empezando a convocar a influencers para darles la oportunidad en la señal abierta, para de esta manera acercar a la gente joven que ha dejado a la televisión tradicional en un segundo plano. La idea no es mala, pero la señal abierta y las redes tienen códigos distintos, pero dejemos que el tiempo nos muestre la respuesta sobre si esta propuesta funciona. Lo único cierto es que en la actual industria televisiva no suma quedarse mirando al pasado.