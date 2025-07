Los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Piura (UNP) se pusieron de pie y levantaron su voz de protesta para exigir el respeto a la institucionalidad y los votos que emitieron el pasado 8 y 9 de julio que dio como virtual ganador a José Ordinola Boyer; luego que el presidente del Comité Electoral de la UNP, Vicente Paredes Muro, emitió una resolución, entre gallos y medianoche, donde declara la nulidad total del proceso de elección complementaria del rector del 2025 al 3 de abril del 2028.

En horas de la mañana, los catedráticos y estudiantes se apostaron en el exterior de la oficina del Comité Electoral y acusaron al Comité Electoral de pretender consumar un presunto fraude electoral, tras la publicación en horas de la madrugada de ayer en el portal de transparencia de la UNP la Resolución del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (CEUNP) N° 020-PECR-CE-UNP-2025, la cual declara la nulidad total del proceso de elección complementaria de rector para el periodo 2025-2028.

Precisamente el asesor legal de la agrupación, Dignidad Universitaria, Lucio Arana, afirmó que junto a los docentes y universitarios solo exigen que se respete la voluntad de la comunidad universitaria.

“En este proceso han habido organismos autónomos, veedores de estos procesos como Defensoría, ONPE y el Ministerio Público, y estas instituciones han sacado sus informes y concluyen que ha sido un proceso transparente, limpio y sin ningún tipo de presuntas irregularidades que podría dar a una nulidad”, recalcó Arana.

El también catedrático cuestionó duramente la resolución N° 20 en el cual se declara la nulidad de las elecciones y afirmó que era falsa.

“Puedo señalar que esta resolución es falsa porque la fecha es del 14 de julio y el proceso de impugnaciones recién venció el 14, por lo tanto, pregunto, ¿cómo es que el día que aún se recibían impugnaciones ya va a salir una resolución? Tengo la prueba grafotécnica que se ha hecho a dos resoluciones, la verdadera firma la tiene la resolución N° 19 y la falsa es la N° 20, que tiene una forma falsa. Acá hay responsables y y tienen que pagar y someterse a una investigación fiscal, administrativa porque están creando el caos institucional”, sentenció Arana.

Subrayó que el Comité Electoral no se ha reunido desde el sábado para sesionar. “Hay que emplazar al rector encargado para saber quién autorizó colgar esa resolución que es falsa. El Comité Electoral es un órgano colegiado y de acuerdo a la Ley 27444 señala que todas las decisiones de órganos colegiados tienen que ser firmados por todos sus miembros estén a favor o estén en contra” , explicó.

Enfatizó que un exrector estaría manejando todo e indicó que el excandidato, Enrique Cáceres Florián, debió salir a reconocer los resultados. “Acá hay un ganador que lo ha dicho el mismo Comité Electoral, donde señala que José Ordinola obtuvo más del 52% de los votos...las elecciones no han sido anuladas y no serán anuladas porque no hay argumentos fácticos ni jurídicos”, manifestó.

El letrado pidió la intervención inmediata de la Defensoría y del Ministerio Público.

Añadió que precisamente la Defensoría del Pueblo, veedora del proceso electoral, el 14 de julio, emitió un informe donde concluye: “No anular el proceso electoral, al no haberse presentado concurrentemente graves irregularidades que contravengan el ordenamiento jurídico y que hayan modificado de manera tangible el resultado de la votación. Es más, no se ha presentado ninguna grave irregularidad”, subraya la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el catedrático de Ciencias, Flabio Gutiérrez Segura, indicó que hasta el momento no se le ha notificado a la agrupación “Dignidad Universitaria” de la mencionada resolución que declara nulidad el proceso electoral.

“El comité electoral dijo públicamente que había un ganador que es José Ordinola. Ya van dos veces que se va haciendo fraude, si la universidad quiere cambio porque manos oscuras están yendo contra esa decisión, respeten a docentes y estudiantes que votaron por una nueva opción. Esto está yendo contra toda la ley. Hay miembros del comité electoral que no han sido convocados para hacer un acuerdo de anulación, no existe acta alguna, ni votación. Esto va contra la democracia, piensan nuevamente desconocer la realidad de lo que quiere la comunidad universitaria, pero está vez la vamos a defender y tomaremos las acciones legales”, dijo Gutiérrez.

Posteriormente, los universitarios y docentes, con gritos “corrupción nunca más”, llegaron hasta el exterior del rectorado donde exigieron un pronunciamiento público al rector encargado y exhortaron a Enrique Cáceres Florián a reconocer los resultados.

“Frente a este hecho tenemos que oponernos. Le pedimos al Dr. Cáceres que instruya a su personero y representante legal a retirar las impugnaciones sin fundamento y reconozca su derrota, eso es de caballeros, eso es de ciudadanos”, dijo la catedrática, Socorro Granda.