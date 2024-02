El artículo “Teachers With Special Needs. De-Psychiatrization of Children in Schools” (Batstra, Van Roy, Thoutenhoofd en Frontiers in Sociology) aborda el tema de la medicalización y psiquiatrización de los niños en las escuelas que en occidente cada vez más están siendo diagnosticados con trastornos mentales o de comportamiento como el TDAH que tienen efectos estigmatizantes y excluyentes.

El artículo discute dos enfoques diferentes para la educación inclusiva: el enfoque biomédico dominante, que tiende a tratar los problemas de comportamiento y aprendizaje como trastornos individuales con causas biológicas, del que son culpables los alumnos, a pesar de la falta de biomarcadores sólidos para estos trastornos, ignorando los factores contextuales que contribuyen a su comportamiento o bajo rendimiento académico.

En cambio el enfoque comunitario, que se centra en la organización del entorno educativo para que todos los niños puedan prosperar sin necesidad de adaptaciones especiales. Los autores argumentan que el enfoque biomédico prevalece en la educación inclusiva actual, a pesar de sus limitaciones.

Una de las principales propuestas del artículo es cambiar el lenguaje utilizado en la educación al reemplazar la frase “alumnos con necesidades especiales” por “maestros con necesidades especiales”. Esto cambia el enfoque de los problemas de los niños a los desafíos que los maestros enfrentan al educar a ciertos alumnos. Argumentan que este enfoque empodera a los maestros y enfatiza la responsabilidad de la pedagogía en lugar de la medicina en la educación inclusiva.