Hablar de la Marina de Guerra del Perú y de Iquitos es evocar una historia forjada en la cooperación, la confianza y la esperanza de una Amazonía en constante desarrollo. Desde la llegada de los vapores Morona y Pastaza, la construcción de la factoría naval y la presencia permanente de nuestros marinos junto al pueblo iquiteño, la Institución ha acompañado el crecimiento de esta ciudad emblemática. Ambas trayectorias no solo convergen: se entrelazan en una historia común que explica el presente que celebramos y proyecta, con optimismo, el futuro que juntos aspiramos a construir.

A lo largo del tiempo, la Marina ha sido parte de la vida cotidiana de Iquitos y protagonista en momentos decisivos para la Nación. Cuando la patria exigió firmeza, nuestros marinos surcaron los ríos para defender la soberanía e integridad territorial en la región más extensa del país. Esa misión sigue vigente, porque sin seguridad no hay prosperidad ni desarrollo sostenible, ni bienestar duradero para nuestras comunidades.

Hoy enfrentamos amenazas como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y la tala indiscriminada, actividades que afectan el orden y comprometen nuestro patrimonio natural. Frente a ellas, la Marina, junto a las Fuerzas Armadas y en coordinación con las autoridades civiles, mantiene una presencia activa, firme y decidida. Somos, con legítimo orgullo, los Guardianes de la Amazonía desde 1864.En esta fecha reafirmamos los lazos que unen a Iquitos con quienes sirven en sus ríos. Compartimos un propósito: consolidar una región segura, próspera y en paz, donde el desarrollo avance con legalidad, inclusión social y respeto por nuestra riqueza natural.En su aniversario, la Marina saluda con afecto a esta ciudad esencial en su historia y en su misión institucional. Con renovada convicción, reafirmamos que seguimos firmes en la Amazonía.

¡Feliz aniversario, Iquitos!