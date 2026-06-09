Continuando con el tema de una necesaria reorganización del Ministerio de Educación me surgen más interrogantes sobre su organización pendiente. Una primera inexplicable es que se desapareció la Dirección General de Educación Básica Especial por una dirección que atiende a alumnos con discapacidad y en ese mismo órgano técnico a “los alumnos destacados de los COAR”.

No menos importante es ver el tema de la educación inclusiva intercultural en y para la diversidad de las personas y las comunidades: Creo que este tema merece una gran reflexión y una propuesta educativa, que está trabajando el Consejo Nacional de Educación. Desde luego merecerá una nueva estructura organizacional en el Minedu. Y es que hay que terminar con la segregación y buscar escuelas integradoras. Esto, por supuesto, no solo requiere una mirada amplia y de avanzada del Minedu, sino de toda la comunidad educativa.

Por otro lado, ¿por qué en el Minedu la Oficina de Planificación Estratégica que en todos los sectores forma parte de un viceministerio desde el 2002, es un órgano autónomo con presencia fáctica en la Alta Dirección del Minedu?

¿Cuáles son las razones para generar una sola dirección General de Educación Rural, Intercultural y Alternativa ? La Educación Alternativa es una modalidad importante de la educación básica para educar no solo a jóvenes y adultos a lo largo de la vida. ¿Por qué se ha minimizado? ¿Y los menores que trabajan?

Estas notas sobre la reorganización del Minedu, que son ineludibles, debieran merecer propuestas y debates para un ministerio pertinente y calificado en el próximo gobierno.