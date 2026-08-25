Continuidad de las clases presenciales. El ministro de Educación está actuando con rapidez para que se preparen aulas prefabricadas tipo “Domos” para ser utilizadas ante los sismos e inundaciones que afectan a locales escolares; y de esta manera se desarrollen las clases sin poner en riesgo la continuidad de los aprendizajes. Estos “Domos” son estructuras modulares en forma de cúpula utilizadas como aulas de emergencia. Merecen especial reconocimiento las FF.AA. que colaboran en habilitar los colegios afectados.

Becas. Está en reorganización el PRONABEC. Entre otras medidas debe garantizarse que los alumnos de BECA 18 y Beca Bicentenario muestren buen rendimiento en sus estudios y regresen, según sea el caso, a trabajar a su región o al país. Por otro lado, el Minedu ha informado que se otorgarán también becas a los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que son una continuidad del prestigioso Colegio Mayor Presidente de La República (COAR Lima).

Diálogo Ministerio de Economía-Sutep. Es loable la decisión del ministro de Economía Elmer Cuba de convocar a los dirigentes del Sutep a un dialogo para tratar el tema del aumento de las pensiones a los maestros cesantes y jubilados. Esperamos que sea productivo. Es una muestra positiva del gobierno actual y de los dirigentes del Sutep liderados por el profesor Lucio Castro.

Currículo e inicio del año escolar 2027. Sugiero que mientras se realiza un reajuste técnico del actual currículo, el Minedu considere para el próximo año escolar la inclusión de las áreas –en primaria y secundaria– de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, así como de Historia Geografía y Economía. Y aumente las horas de estudio, por ejemplo, con el inicio de las clases el 8 de marzo.