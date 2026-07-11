Lo sucedido con el diputado electo por Puno por Ahora Nación, Bladimir Sonco Villanueva, es de manual. Mucho hablar del “pueblo”, de “la defensa de los trabajadores”, de la “igualdad” y de recibir sus credenciales con el puño en alto, para a la hora de la hora terminar descubierto y ante los ojos del país como un matón y abusivo que amenaza a un humilde empleado público que fue a su casa a cortarle el servicio de agua potable porque hace meses que no paga.

Ni siquiera ha empezado sus funciones en el próximo Congreso, y este caballero elegido por el partido que lanzó a la Presidencia de la República al senador electo Alfonso López Chau, ya se cree con “poder” para amenazar con jurar al cargo y “venir a buscar” al trabajador del Servicio de Agua Potabla de Juliaca (Seda Juliaca) que tuvo la “osadía” de tratar de hacer cumplir una orden de su empresa en la casa de este sujeto que además es un tremendo deudor y tendría una reconexión clandestina, según se ha informado.

Pero lo peor es que luego de estos hechos, Sonco Villanueva emitió un comunicado en el que pide disculpas por el “malentendido” con el empleado de la empresa estatal, y asegura que seguirá trabajando por su región. Nada más. No precisó detalles sobre el incidente bochornoso ocurrido en la puerta de la casa de este moroso y abusivo, que así se convierte en el primer protagonista de un escándalo del Poder Legislativo que recién iniciará funciones el 26 de julio.

La propia empresa puñena ha emitido un comunicado, afirmando que “ningún trabajador debe ser objeto de insultos, amenazas o cualquier forma de violencia por cumplir con las funciones que le han sido encomendadas”. Es bueno destacar esto como para que más tarde el diputado electo agresor no salga a culpar a sus “enemigos” o a los medios “de Lima” de tratar de perjudicar su “imagen”. Además, los videos difundidos no dejan espacio para mayor duda sobre lo sucedido.

Ahora Nación ha dicho que iniciará una investigación al respecto. Bueno, es lo único que le queda luego de reclutar a este personaje para su lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Supuestamente venían a renovar la política y a jubilar las viejas mañas vistas en las últimas décadas, pero ahí está Sonco Villanueva. Queda a los peruanos estar muy atentos a las acciones de los nuevos padres de la patria que muchos parecen ser, ojalá me equivoque, más de lo mismo.