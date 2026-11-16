La visita del papa León XIV ha hecho recordar que hace 41 años, en febrero de 1985, los peruanos recibimos al primer pontífice que pisaba estas tierras: Juan Pablo II, quien llegó en un momento extremadamente crítico para el país, mucho más que el actual, pues éramos objeto del ataque brutal de Sendero Luminoso y el MRTA, y las políticas populistas y estatistas que venían del régimen militar insistían en carcomer la economía, lo que se había agravado con la destrucción generada por el fenómeno El Niño de 1982-1983.

El pontífice polaco llegó al Grupo Aéreo N°8 del Callao en la ardiente tarde del 1 de febrero, donde fue recibido por el entonces presidente Fernando Belaunde en medio de la campaña electoral, que iba a dar a su sucesor, Alan García. En ese viaje, Juan Pablo II, hoy santo de la Iglesia Católica, visitó Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco, Iquitos y Ayacucho. Llegó a este último punto pese a las advertencia y los peligros, pues era la cuna del terrorismo senderista que masacraba campesinos y niños, antes de “marchar a la ciudad”.

En esos días, las matanzas generadas por el terrorismo eran noticias cotidianas, tanto en Lima como en ciudades de la sierra y sectores rurales, algo que muchos hoy pretenden olvidar o pasar por agua tibia a fin de lavarle la cara a los grupos genocidas que originaron esta tragedia que motivó el viaje papal a Ayacucho. Son los que quieren pintar a esos carniceros que pusieron a jóvenes campesinos de carne de cañón, como “románticos revolucionarios”, como gente guiada “por la solidaridad y la justicia social”.

En lo económico, íbamos directo al abismo, que fue a donde llegamos a finales del primer gobierno aprista, en julio de 1990, en que la hiperinflación y la emisión inorgánica de billetes –los infames intis– eran una tragedia cotidiana para el bolsillo de todos los peruanos que salían a hacer colas a fin de tratar de encontrar, con un poco de suerte, un kilo de arroz o un paquete de fideos, todo en medio de apagones ocasionados por atentados a las redes de electricidad, y la falta de agua potable en las casas que afectaban también a los negocios.

Hoy también vivimos tiempos difíciles. La delincuencia, la corrupción y la pobreza nos castigan, pero no hay punto de comparación con el país catastrófico en que vivíamos hace 41 años por acción del terrorismo con algunos sectores de la izquierda “formal” como aliados, los excesos inexcusables de malos elementos de las fuerzas del orden, el populismo y la economía yendo al descalabro. Logramos salir de esa crisis en que nos encontró Juan Pablo II, y en estos tiempos, con la bendición del papa peruano, deberíamos ir por la misma ruta.