¿Qué nota le pondría al gobierno de Martín Vizcarra por su manejo de la pandemia? Ciudadanos de 19 países han valorado a sus gobiernos con resultados publicados en la revista Plos One. España, que enfrenta un grave rebrote, ve su gobierno desaprobado con 44,68 sobre 100, en tanto China o Corea del Sur, reciben 80,48 y 74,54. La apreciación de la población es esencial para que la eficiencia de las medidas. Por eso tiene enorme espacio en el debate electoral en Estados Unidos cuyo fracaso es ostensible ya pesar de ser potencia mundial, recibe 50,57. Kamala Harris, la compañera de plancha de Joe Biden, evalúa la gestión presidencial de Donald Trump como la peor de la pandemia.

En la región, Brasil obtiene 36,35 y Ecuador 35,76. ¿Cuán cercano estaría el Perú de esta última nota? Al encabezar el indeseable ranking de los países con peor ejecutoria sanitaria y económica, estaría muy mal estimado. Felizmente para Vizcarra su gobierno no figura en este estudio donde países europeos como Francia son desaprobados. Si bien la respuesta frente al virus ha exigido medidas comunes como confinamiento y restricciones de movilidad, en los resultados cuenta la confianza en los gobernantes, la eficacia de las autoridades, la protección y asistencia a grupos vulnerables, la ayuda económica frente al desempleo, la capacidad de los que toman decisiones. Lo más complicado es la atención sanitaria cuando hay hospitales colapsados sin oxígeno y con miles de víctimas que no debieron producirse. Los muertos por población son un indicador muy doloroso y el Perú está adelante. La salud mental fue desatendida en casi todos los países. En el Perú la calificación se silencia y los medios son indulgentes con el manejo oficial. Pero llegará el momento de evaluar estos tiempos terribles. Y de seguro no será bueno para este gobierno. La procesión va por dentro.