El expostulante al Senado por Somos Perú Daniel Salaverry Villa utilizó sus redes sociales para denunciar que continúa recibiendo amenazas de muerte.

“Llegará el momento en donde los peruanos podamos vivir tranquilos, salir a la calle a caminar seguros, donde los empresarios, emprendedores, podamos trabajar todos los días sin tener que recibir amenazas de muerte, como es mi caso. Así es, continúan las amenazas”, denunció el expresidente del Congreso.

Video: Facebook Daniel Salaverry

Como se conoce, la tarde del 14 de abril, delincuentes llegaron hasta su oficina inmobiliaria que se sitúa en el sector Las Palmeras del centro poblado de California, en el distrito y provincia de Virú, y la atacaron a balazos. Los proyectiles traspasaron los vidrios de la ventana, impactando en un sillón y en el escritorio.

INSEGURIDAD

Salaverry Villa lamentó que hasta el momento la Policía Nacional no pueda identificar a los autores de estos amedrentamientos hacia su persona. “Me cuesta creer que los altos mandos de la Policía en la Región y provincia de Virú no sepan quienes son los cabecillas que lideran las bandas criminales”, apuntó.

También informó que ya puso de conocimiento a la Policía de Virú. “Ya sabe que estas amenazas continúan y cada vez son más fuertes. Ojalá que algún día la Policía realmente dé resultados efectivos, porque así no podemos seguir viviendo en el Perú”, refirió.

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