La Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, a cargo del fiscal provincial Edgar Castillo, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra E.M.C.L. (36), investigado como presunto autor del delito de violación sexual con agravantes.

El fiscal adjunto Jefferson Atoche Valladares sustentó su requerimiento con graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito, como: el acta de intervención policial, el certificado médico legal, el informe psicológico de la agraviada, entre otros; los cuales permitieron la obtención de la medida coercitiva solicitada.

Los hechos materia de investigación sucedieron el pasado 15 de abril en el barrio Chalaco de Huancabamba cuando el imputado, ex enamorado de la denunciante, llegó a la habitación de la menor para obligarla a volver con él.

Luego, le realizó tocamientos indebidos y la coaccionó para que mantuvieran relaciones sexuales, ante la negativa de la menor, es que procedió a abusar de ella. El representante del Ministerio Público continúa con la investigación, garantizando justicia y protección a la víctima.

De otro lado, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, obtuvo que se dicte una condena de 11 años de cárcel contra Brus Alexander Charles Tume (28), como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de A.J.C.M.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Freddy Velásquez Zárate acreditó con medios probatorios la responsabilidad penal del acusado. Asimismo, se dispuso el pago de una reparación civil de 2 000 soles a favor de la agraviada.

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado abordó a la víctima por la espalda, sujetándola con el brazo derecho a la altura del rostro, mientras le cubría la boca, con la finalidad de arrebatarle sus lentes y su equipo celular. Luego, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue retenido por personal de serenazgo y puesto a disposición de la comisaría de Paita.