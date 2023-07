Desde el 2007 hasta la actualidad la Carrera Pública Magisterial con evaluaciones, capacitaciones y aumento de haberes en base a méritos, nos muestra que los profesores han asumido un compromiso para lograr sus objetivos de superación profesional. Esta convicción se ha hecho evidente en la unanimidad de voces del Minedu, CNE, IPAE, colectivos educativos, especialistas y padres de familia para que se deje sin efecto “el Proyecto de Ley de nombramiento automático porque atenta contra la reforma magisterial meritocrática en acción”. Y porque “mejores docentes, mejores estudiantes”.

Actualmente hay 425 488 docentes, de los cuales 204 368 son contratados. Pero se está desarrollando un proceso de nombramiento en el que aprobaron la prueba nacional 128 mil que pronto participarán en la evaluación descentralizada-institucional que implica evaluación de trayectoria(CV), clase modelo y entrevista personal. A fin de año se espera que un gran porcentaje de maestros -por sus méritos profesionales- sea nombrado en la primera escala Magisterial.

Por otro lado, se ha escuchado de congresistas y se comenta que varias bancadas estarían dispuestas a votar por la reconsideración de este inconveniente proyecto de Ley en la próxima legislatura, para lo cual sería necesario se pronuncie la Comisión de Educación del Congreso en un marco de puertas abiertas.

No obstante, creo que hay que fortalecer la carrera pública magisterial, para lo cual sugiero: i) Promover una Ley para que los concursos de nombramiento sean anuales hasta el 2030(Ojo el 2020, 2021 y 2022 no hubo nombramientos y el 2019 se nombraron solo 4400) ; ii) desarrollar el proceso de capacitación de 150 mil maestros como lo ha anunciado el Minedu; y iii) aumentar el número de plazas docentes para ascensos en la quinta, sexta, sétima y octava escalas. No dudo del compromiso del Minedu. Espero ocurra lo mismo con el ministerio de Economía.