Mi eslogan sería “Mi trayectoria es mi promesa”. Porque un presidente no puede implementar ofertas electorales concretas en solitario. Estas requieren un diseño técnicamente viable, financiamiento sostenible y, sobre todo, el acuerdo y respaldo de un Congreso cuya composición el candidato aún desconoce.

Lo que sí puedo ofrecer, basado en mi trayectoria, es liderazgo probado para articular voluntades, el criterio juicioso para decidir en escenarios complejos y el empuje para ejecutar sin excusas ni parálisis. No ofrezco milagros: ofrezco capacidad de gobierno. Eso es lo que realmente debería evaluarse en un candidato presidencial.

Hablaría con pasión, pero sin agresión. La firmeza no necesita gritos. Rechazaría entrar en el juego de los ataques fabricados en laboratorios publicitarios. No vine a pelear: vine a proponer. Más bien, pondría en evidencia la incoherencia de quienes se enfrentan en público y negocian en privado, porque eso le ha hecho mucho daño a nuestra convivencia democrática.

Finalmente, entraría a la campaña como una oportunidad pedagógica. Si mis propuestas son sensatas, bien explicadas y viables, incluso si no ganara las elecciones, quedarían instaladas en la agenda pública. Porque una buena idea no pierde por no ganar una elección. Y eso permitiría que quien quiera que resulte elegido pueda recogerlas e implementarlas. Porque gobernar no es solo ganar una elección. Es contribuir a que el país piense mejor sus problemas y sus soluciones. Ese —y no otro— es el verdadero liderazgo. Y eso empieza mucho antes de llegar al poder y continúa incluso sin ejercerlo.