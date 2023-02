Del Congreso se puede esperar cualquier cosa. Por eso no debe sorprender lo expuesto en el programa Contracorriente, de Willax, en que la Comisión de Salud del Poder Legislativo ha aprobado un dictamen para que los médicos que no tienen alguna especialidad pueda acceder a ella no a través de estudios universitarios, que es lo que debe ser, sino por medio del trabajo práctico.

Quien está detrás de este despropósito es nada menos que la exministra de Salud de Pedro Castillo, Kelly Portalatino (Perú Libre), quien de esa forma podría acceder a una especialización que actualmente, como médica general, no posee. Es decir, quien presenta este proyecto que es un atentado contra el bienestar de los peruanos, podría ser la primera beneficiada.

Acá una muestra más de cómo algunos personajes piden el voto de los peruanos para llegar al Congreso, y valerse de su posición de poder para el beneficio propio.

Estos personajes se llenan la boca hablando de que hace falta que haya salud de calidad para “el pueblo”, pero con este proyecto lo único que hacen es fomentar la aparición de “especialistas” que no han pasado por la universidad durante tres o cinco años para obtener su calificación.

Usted, estimado lector, ¿acudiría a donde un cardiólogo o un neurólogo que no ha estudiado en la universidad para ser tal? Bueno, eso quiere la congresista Portalatino y quienes han aprobado este dictamen de la vergüenza.