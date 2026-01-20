Hace unos días estuve en un encuentro de debate sobre el futuro del país. Fue interesante escuchar distintos puntos de vista sobre la realidad y el futuro de la educación peruana. Me llamó la atención que todos los ponentes, como en otros eventos, hablarán como un horizonte muy cercano de nuestro sistema educativo la prioridad de la “inteligencia artificial en las aulas”. Recuerdo que a fines del siglo pasado se planteaba, también, la urgencia ¡ya! de contar urgentemente con las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando había una lluvia de currículos, comprensión lectora deficiente y escasez de horas de estudio,

Es indudable que nuestro país tiene que tener presente la inteligencia artificial-IA-para el desarrollo de una educación moderna. Pero, llama la atención que quienes proponen urgentemente la IA, en el marco de las prioridades educativas, ignoren que hay otras urgencias que atender para tener personas bien formadas. Esas necesidades de la educación pública incluyen, por ejemplo, la falta de computadores, recursos digitales, conectividad eléctrica y de internet.

No me explico ¿cómo compatibilizar con la inmediatez de la inteligencia artificial en escuelas, institutos y universidades, sobre todo públicas, sin la prevalencia de las condiciones mínimas de calidad para que naveguen los alumnos hacia una buena educación ? Pregunto: ¿Inteligencia artificial en colegios públicos sin baños decentes, sin aulas en buen estado, sin textos escolares ni mobiliario suficiente? Aspiremos a una educación moderna para el desarrollo, pero mirando las prioridades que presenta la cruda realidad de nuestro sistema educativo sobre todo en territorios con escasez de oportunidades.