Que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, trate de desviar la atención de su fracasada gestión no es ninguna novedad, pero en esta ocasión ha ido más allá y simplemente se ha burlado de todos los peruanos al afirmar que el alarmante aumento de asesinatos se debe a que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) está registrando las muertes por atropellos como homicidios y no a su incapacidad de ponerle fin a la ola criminal que padecemos todos los que no contamos con escolta oficial.

Otra burla y falta de respeto a todos los peruanos fue lo afirmado la semana pasada por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, cuando en un intento por defender la pésima gestión de Santiváñez, sostuvo que “en su condominio hay más presencia de la policía”.

Tiene suerte Castro Vargas de ser casi un desconocido para el público en general y que no le griten sus verdades por las calles como a Dina Boluarte, ministros y congresistas, pero dudamos que pueda salir de su condominio y sentirse realmente seguro pues ayer se reportó un intento de robo frente a su vivienda.

¿Hasta cuándo van a seguir negando su fracaso para seguir manteniendo a un fracasado como ministro del Interior solo porque le es útil a los intereses de la jefa de Estado?