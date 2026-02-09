Un accidente fluvial se registró en el río Huallaga, a la altura del puerto Santa Gema, luego de que una canoa en la que se desplazaba una pareja de adultos mayores fuera arrastrada por la fuerte corriente y terminara hundiéndose.

De acuerdo con información preliminar, la pareja intentaba acoderar su embarcación cuando perdió el control debido a la intensidad del caudal. La canoa fue llevada violentamente contra una lancha que se encontraba amarrada en el lugar, provocando su volcadura.

Mujer fue rescatada, esposo sigue desaparecido

Tras el impacto, la embarcación se hundió rápidamente. La mujer logró salir a flote y fue auxiliada por personas que se encontraban en la zona, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, su esposo no logró emerger y permanece desaparecido.

Testigos señalaron que la fuerza del río complicó cualquier intento inmediato de rescate, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.

Luego del incidente, se iniciaron las labores de búsqueda y rescate para ubicar al adulto mayor desaparecido. Pobladores y autoridades locales se sumaron a los esfuerzos, mientras se evalúa el uso de embarcaciones adicionales para ampliar el radio de rastreo.

Las autoridades no descartaron que el incremento del caudal del río, producto de las lluvias en la zona, haya sido un factor determinante en el accidente.