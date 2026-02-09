La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia un presunto sobrecosto de S/12 mil en la compra de sillas de ruedas destinadas a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, cuyo alcalde es Efraín Bueno Alva.

Los detalles del hallazgo del órgano de control han quedado establecidos en el Informe de Acción de Oficio Posterior N°002-2026-OCI/2028-AOP.

OBSERVADO

Lo primero que detectó la Contraloría fue que el personal de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la municipalidad, lejos de considerar a otros posibles ofertas del mercado, solicitó cotizaciones únicamente a tres proveedores que mantenían contratos previos con la municipalidad. El objetivo era comprar 34 sillas de ruedas metálicas (32 para adultos y dos para niños), cinco sillas de ruedas pediátricas para personas con daño neurológico y otras cinco para adultos con el mismo problema de salud.

Los proveedores invitados fueron Samaal, de Willy Joel Cuba Rodríguez; Farma Salud J&S S.A.C.; y la empresa JRPerú, de Jimy Avelino Rodríguez García.

LOS PRECIOS

En efecto, la cotización que presentó Jimy Avelino Rodríguez García de S/ 37, 770 fue seleccionada. Sin embargo, cuando Contraloría realizó la verificación de los precios del mercado, con las mismas especificaciones técnicas requeridas por la comuna, y las empresas Gbiomédica Importaciones S.A.C., Plaza Medic, Ortopedia Más Vida y Mundo Médico dieron precios por debajo.

Tras analizar las propuestas, se determinó que el menor precio cotizado fue de S/ 24, 900, lo que representa una diferencia de S/ 12, 870 respecto al monto finalmente contratado, cifra que sería considerada como un presunto sobrecosto en la adquisición de los bienes por parte del órgano de control.