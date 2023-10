El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, descartó una reunión con el nuevo jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, coronel PNP Francisco Vargas Andonaire.

Días atrás, el alto oficial expresó su intención de reunirse con el burgomaestre para coordinar acciones que permitan luchar contra la inseguridad ciudadana que tiene azotada a Trujillo.

Posición

“[...] Este coronel que ha venido es uno más del montón. No se ilusionen, queridos ciudadanos. [...] Señor coronel ‘Pancho’ Vargas, tómese su cafecito con los que están a su lado, con ellos, que ellos son como usted, yo no. Yo no necesito tomarme un cafecito, ni medio café, ni media reunión con usted, porque lo que ayer ha pasado ha demostrado que usted es uno más del montón”, comentó la autoridad edil, a través de una transmisión en Facebook.

Según Fernández, el coronel Vargas Andonaire “está –también– al servicio de los robaparques”, pues el último jueves, durante el intento de instalación de una escultura de tiburón en el parque Alipio Ponce de la urbanización El Recreo, agentes de la Policía Nacional habrían detenido arbitrariamente a un miembro del cuerpo de serenazgo de la MPT.

“[...] Cómo voy a tomarme un café contigo, ni siquiera te voy a recibir. [...] Además, tú eres promoción del [exjefe policial Augusto Ríos] Tiravanti”, agregó.

Durante una reciente conferencia de prensa, Vargas señaló que no ha venido a descansar ni permitirá que le digan “qué tengo que hacer”.

“Voy a ir a visitar al alcalde a proponerle mi plan de trabajo y estoy seguro de que nos va a ayudar”, aseveró.

Intento

Ayer, nuevamente el alcalde Arturo Fernández dispuso la instalación de la escultura del tiburón de cinco metros. Sin embargo, vecinos se opusieron y fue arrojado en un desmonte.