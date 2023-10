La mañana de ayer fue atípica para los vecinos de la urbanización El Recreo, en Trujillo, pues muy temprano (7:00 a.m.), cuando algunos salían de sus casas para acudir a sus respectivos centro de labores y otros se ejercitaban trotando y bailando en el parque Alipio Ponce, algo les llamó la atención y los dejó con el rostro desencajado.

Se trataba de un camión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) que transportaba una enorme escultura de un tiburón hecha de fibra de vidrio. El vehículo edil se detuvo a un costado del parque y al menos 10 trabajadores empezaron a realizar maniobras para bajar la figura del animal marino.

¿Adónde lo llevan?

Sin dudarlo, varios moradores se acercaron a los ediles y les preguntaron adónde llevaban ese tiburón y la respuesta terminó por desconcertarlos y dejarlos tiesos y con las bocas tan abiertas como la que lucía el enorme escualo, pues la estatua había llegado para quedarse en el parque.

Pero eso no fue todo, pues los trabajadores municipales precisaron que la orden fue dada por el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, y la ubicación de la figura del tiburón era delante del monumento que se levanta al héroe de la Policía Nacional del Perú capitán PNP Alipio Ponce Vásquez.

Se oponen

Mientras los vecinos seguían desconcertados, los trabajadores empezaron a tomar medidas para instalar el tiburón en el lugar preciso para cubrir la imagen de Alipio Ponce.

Esto fue la gota que derramó el vaso para los moradores de la urbanización El Recreo, ya que de inmediato se organizaron y se plantaron en el lugar para impedir que el tiburón sea instalado.

“Esto no tiene sentido. ¿A quién se le ocurre poner un tiburón de fibra de vidrio en este parque? ¿Qué criterio técnico se ha tenido para tomar esa decisión? Esto está bien en la playa, pero no en este parque que es emblemático. O sea, ahora cuando se haga la ceremonia de aniversario por el gesto heróico de Alipio Ponce tendremos a ese tiburón adelante. No lo vamos a permitir “, advirtieron los vecinos.

Ante la oposición de los moradores, los ediles llamaron al subgerente de Participación Vecinal, Tafur Vásquez, quien no pudo convencer a los vecinos y, al contrario, su actitud conflictiva caldeó más los ánimos, pues asegura que se había coordinado con los dirigentes de la urbanización para colocar el tiburón, lo que fue tajantemente negado.

Fue necesaria la presencia de la subprefecta de Trujillo, Misao Chang, y de la Policía para evitar que la situación se salga de control.

Cosas extrañas

Cabe indicar que Arturo Fernández antes accedió a colocar la estatua de un caballo en el óvalo Grau y mandó a pintar el bypass Mansiche con colores amarillo, verde, anaranjado. También cambió el color de la fachada de la municipalidad de rojo almagre a blanco con dorado.

Los vecinos lo cuestionan porque prefiere hacer estas cosas antes que arreglar las pistas y semáforos en las calles.También se le critica que nunca diga cuánto gasta en estas “obras”, tal como sucedió con el tiburón.