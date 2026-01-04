El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), mediante su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), emitió una advertencia por posible activación de quebradas en tres regiones del país durante las próximas 24 horas. El Aviso N.º 003-2026 de Corto Plazo, publicado este domingo 4 de enero, señala precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en varias provincias de Áncash, Ayacucho y Huancavelica.​

🔴Se prevé #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) se presentarían hasta el 5/1 en varias provincias de los departamentos de Áncash, Ayacucho y Huancavelica según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/y3jv5qt5oh — COEN - INDECI (@COENPeru) January 4, 2026

Provincias en alerta máxima

Las localidades identificadas con mayor riesgo incluyen:

Áncash : Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Yungay y Sihuas

: Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Yungay y Sihuas Ayacucho : Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas y Víctor Fajardo

: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas y Víctor Fajardo Huancavelica: Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará

El fenómeno podría extenderse hasta la 1:00 p. m. del lunes 5 de enero e incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento. Regiones como Ica, Junín, La Libertad y Lima presentan alerta moderada, mientras Cajamarca y Puno enfrentan riesgos menores.​

Medidas urgentes de prevención

Ante este riesgo, INDECI exhorta a los gobiernos locales y regionales verificar rutas de evacuación, asegurando que estén despejadas y señalizadas hacia zonas seguras. También deben confirmar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante posibles emergencias.​

Mientr, la entidad recomienda implementar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con autoridades locales. Cada familia debe preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.​

INDECI indicó que mantendrá monitoreo permanente de las zonas alertadas y coordina con autoridades regionales para mitigar los efectos del evento climatológico. Senamhi sugiere reforzar techos y ventanas, además de reportar postes y árboles inclinados en vías públicas.​

Las autoridades deben asumir esta advertencia con máxima responsabilidad para proteger a las comunidades durante el inicio de la temporada de lluvias en la sierra peruana.