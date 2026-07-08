Un operativo contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), culminó con la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos.

Según fuentes policiales, el operativo se realizó en la quebrada y río Sanwintza con la participación de agentes de la Dirección de Medio Ambiente, efectivos de la Policía Nacional, personal de operaciones especiales y fiscales especializados en delitos ambientales.

De acuerdo con información de RPP, los ciudadanos ecuatorianos Ángel Iván García Rivera (36) y José Miguel Aguilar Villalta (30) fueron intervenidos en posesión de un rollo de mecha de seguridad de 500 metros, una caja con 100 detonadores y un equipo celular.

Posteriormente, en la Base Policial Militar El Tambo, la Policía detuvo a César David Marín Cabrera (31) y Ángel Jefferson Bermeo Pineda (23), ciudadanos ecuatorianos acusados de ofrecer 265 dólares a un oficial para que dejara en libertad a los dos sujetos intervenidos inicialmente.

Durante el operativo también fueron detectadas zonas deforestadas, además de maquinaria, equipos e insumos presuntamente utilizados para la minería ilegal. Según la estimación policial, estos bienes estarían valorizados en 10 millones 376 mil soles.

Los bienes incautados durante las detenciones fueron valorizados en 51 010 soles. A ello se suman los 265 dólares que, según la Policía, habrían sido ofrecidos para intentar sobornar a un oficial.

Fuentes policiales informaron que un grupo de personas, presuntamente encabezado por Saúl Yampis Kantua, bloqueó el paso de los agentes e intentó retenerlos durante el operativo. La Policía indicó que efectuó disparos disuasivos para poder continuar con las diligencias, sin registrarse heridos.