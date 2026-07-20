La menor de 7 años de la comunidad Pantam Entsa, en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, se encuentra estable tras ser víctima de una agresión sexual atribuida a su padrastro. Según reveló, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, la niña permanece internada en el hospital Gustavo Lanatta de Bagua y recibe acompañamiento integral.

La titular del MIMP explicó durante una entrevista en RPP, que la menor fue trasladada desde el primer nivel de atención hasta el área de ginecología del establecimiento de salud. Además, indicó que se coordinó un posible traslado a Lima en caso los médicos determinen que requiere atención especializada.

Pariona señaló que la situación de violencia sexual reportada en comunidades indígenas de Condorcanqui requiere una intervención articulada entre distintos sectores del Estado. La ministra reconoció que existe preocupación por los casos registrados en la zona y anunció reuniones para fortalecer las medidas de prevención y atención.

Sobre el aumento de denuncias, explicó que también responde a que más víctimas y familias están recurriendo a las autoridades para reportar estos hechos. La funcionaria indicó que anteriormente muchos casos no eran comunicados debido a distintas barreras sociales y culturales.

“Se han ido incrementando los casos, sobre todo en tema de violencia sexual, a diferencia de años pasados, es porque también las mujeres hoy en día están reportando, estamos haciendo que las mujeres también puedan denunciar, a lo que antes no denunciaban”, indicó.

Anuncia reunión con representantes awajún y wampis

La ministra informó que sostendrá una reunión de urgencia con dirigentas del Consejo de Mujeres Awajún Wampis para coordinar acciones frente a los casos de violencia sexual en la región Amazonas. Señaló que la atención de esta problemática requiere la participación conjunta de diferentes instituciones.

Pariona también anunció que viajará a Amazonas durante esta semana para supervisar el funcionamiento de los Centros de Emergencia Mujer y las medidas que se aplican en la zona. La visita busca revisar la atención que reciben las víctimas y las acciones preventivas implementadas.

Presunto agresor continúa prófugo

Dirigentes de la comunidad Awajún denunciaron que el padrastro de la menor, acusado de la agresión, logró escapar luego de haber sido intervenido previamente. El sujeto de 23 años es buscado por las autoridades mientras continúan las diligencias del caso.

La fuga del investigado generó pedidos de justicia por parte de los representantes comunales. Las autoridades mantienen las acciones para ubicar al presunto responsable y determinar las responsabilidades correspondientes.