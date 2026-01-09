Una madre del asentamiento humano Ramiro Prialé en Casma tomó la difícil decisión de entregar a su primogénito de 13 años a las autoridades policiales al confirmarse su participación en el robo de un mototaxi junto a otros menores. Pese al vínculo familiar, la mujer optó por priorizar una lección de responsabilidad que evite que el adolescente siga el camino del delito.​

Los agentes acudieron a la vivienda con grabaciones de cámaras de seguridad que captaban claramente el momento del robo perpetrado por el joven y sus cómplices. Sin dudarlo, la progenitora cooperó plenamente y no opuso resistencia alguna ante la evidencia presentada.​

“Puedo amar a mi hijo, pero no consentiré conductas dañinas que lo perjudican; mi familia siempre le dio cariño y no entendemos esta elección por la delincuencia”, expresó la madre con firmeza”, aseguró.

Asimismo sostuvo que estos incidentes requieren actos firmes para evitar reincidencias en el futuro.

“Hay que aplicar mano dura, no podemos tolerar eternamente malas acciones influenciadas por la calle o malas compañías”, señaló la mujer.

El menor fue interrogado en comisaría y reveló el lugar donde sus amigos desarmaban el vehículo robado, permitiendo a la PNP su recuperación inmediata. Las autoridades persiguen ahora a los otros dos adolescentes involucrados y a un adulto presunto primo de uno de ellos.​