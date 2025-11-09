Carlos Vásquez Vargas (32), fue asesinado a balazos frente a su pequeño hijo mientras disfrutaba de una tarde de fútbol en un campo deportivo, ubicado en Chimbote, en la región de Áncash. El hecho a sangre fría ocurrió la tarde del viernes, donde el padre de familia falleció.

Según testigos, los sicarios que se desplazaban en una motocicleta negra lo tenían vigilado y, al ubicarlo en la tribuna, le dispararon más de diez veces a quemarropa, dejándolo gravemente herido.

Vecinos del lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia al hospital La Caleta, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“Habían venido a mirar el partido (...) Hay niños y personas adultas que se acercan para hacer deporte, por eso pedimos seguridad”, expresó uno de los vecinos.

El hecho ha causado alarma y miedo entre los pobladores, quienes exigen mayor presencia policial en la zona para prevenir nuevos ataques.

Asimismo, efectivos de la Policía y representantes del Ministerio Público se acercaron al lugar para realizar las diligencias, recoger evidencias y dar con el paradero de los sicarios.