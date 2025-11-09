El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de inteligencia en el penal de Challapalca, en la región Tacna, con el propósito de combatir las actividades ilícitas y extorsiones originadas desde los centros penitenciarios.

De acuerdo con el INPE, la intervención tuvo lugar en el pabellón 1, segundo piso, lado “A”, celda 11, luego de recibir información respecto a la posible presencia de objetos prohibidos. El personal penitenciario, junto con trabajadores de mantenimiento, perforó la zona del inodoro con herramientas manuales hasta encontrar un envoltorio de plástico blanco escondido en la pared.

Tras el hallazgo, la zona fue inmovilizada y se notificó inmediatamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional, quienes procedieron a incautar los objetos y trasladarlos a las oficinas del destacamento policial de Challapalca.

En la diligencia se encontraron dos routers, repetidores de Wi-Fi, cables Ethernet, un transformador, conectores RJ45, cables USB, un cargador de celular, audífonos, dos teléfonos móviles y diversas fundas protectoras. Según las autoridades, estos dispositivos habrían sido empleados para mantener comunicaciones ilícitas desde el penal.

Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, señaló que la operación forma parte de una estrategia continua para erradicar las actividades criminales dentro de los penales. Asimismo, informó que los internos implicados van a ser trasladados al penal de Cochamarca, en Pasco, como medida disciplinaria.