El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, cumplió seis meses en el cargo y se mantiene firme, a pesar de que en el Consejo Regional de La Libertad más de uno pidió su destitución. Él, en entrevista con Diario Correo, asegura que César Acuña Peralta le ratificó la confianza en el cargo y cuestiona a la gestión anterior porque encontró una Gerencia Regional de Salud sin “rectoría”.

¿Qué balance realiza de su gestión?

Considero que la gestión ha tenido que afrontar el ciclón Yaku, el dengue y el Guillain- Barré, pero aún así tenemos resultados muy positivos. Nosotros fuimos invitados a Lima por el modelo que manejamos contra el dengue y que dio importantes resultados en el tema de letalidad. En la región se han registrado 14 fallecidos, se esperaba una incidencia mucho mayor: superar los 100 como en Piura o los 85 en Lambayeque. Esto ha demostrado el trabajo articulado que hemos tenido, actualmente ya contamos con un importante número de maquinarias para fumigación. Encontramos solo 40 máquinas y actualmente tenemos un parqueo que supera las 300 máquinas. Es importante porque el dengue no va a terminar. Se nos viene un fenómeno de El Niño de 10 meses.

¿No se puede decir que la situación desatada por el dengue ha sido controlada?

Si yo hablo de que está controlado, la gente se va a confiar y no quiero caer en ese vacío. Solo digo que se está manejando adecuadamente, los indicadores y resultados lo están expresando. Si seguimos las normas tal cual en los hogares, va a ser así. Por eso es que manejamos el modelo de educación permanente para niños y jóvenes. Tenemos más de 20 mil alumnos de inicial y primaria, de institutos y universitarios capacitados. Más de 1,600 docentes capacitados y cerca de 250 instituciones abordadas.

¿Hace cuánto tiempo no se registran fallecidos por dengue en la región?

Esto ya no se da desde hace tres semanas. Ahora, por ejemplo, tenemos un paciente grave. Es un paciente anciano que ha estado una semana en casa pensando que era por su complicación de diabetes, pero al final era dengue. Es por eso que hay que tener en cuenta que el dengue tiene tres fases: la inicial dura cuatro o cinco días y es la febril; la fase grave, que aparece cuando cae la fiebre y uno se confía, son dos o tres días y hay que tener más cuidado; luego viene la fase de rehabilitación. En total, son de 7 a 10 días y el paciente debe estar en reposo permanente e hidratación adecuada.

GUILLAIN- BARRÉ

En Lima hay una alerta por el poco stock de medicamentos para tratar el Guillain-Barré. ¿Cuál es la situación en Trujillo?

Nosotros tenemos el equipamiento, los medicamentos, la metodología de plasmaféresis debidamente instalada y estamos garantizando la atención. Esto lo preveíamos con anterioridad porque lanzamos la alerta el 21 de junio y el Minsa lo hizo tres días después.

¿Cuántos casos hay?

Entre sospechosos y confirmados, hasta el 7 de julio, tenemos 30 casos. Hay 7 hospitalizados, confirmados 12 y sospechosos 18.

Esta semana ha estado en Lima. ¿Qué es lo que ha conseguido?

Se conversó con el ministro de Salud y se llegó a priorizar el fortalecimiento de la atención primaria de salud. También se ha visto que está el hospital San Francisco (Ascope), cedido por la empresa, y se ha queda en fortalecerlo para que ahí funcione lo que es el establecimiento San Vicente, que está en malas condiciones.

GESTIÓN

¿Cómo encontró la Gerencia Regional de Salud?

Hemos encontrado una gestión que no tenía una rectoría; o sea, no había articulación con las redes de Salud. Ha sido una gestión que solo nos dejó 40 máquinas para fumigar, nos dejó indicadores de anemia y desnutrición altos. Fue una gestión que solo brilló por el tema de vacunación.

En el Consejo le pidieron que deje el cargo.

El tema de Salud no puede ser político. No había criterios y a los consejeros les expliqué académicamente cómo se debía manejar. No se puede negar el trabajo de más de 12 mil trabajadores en salud.