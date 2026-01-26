La alta cifra de feminicidios en el Perú es una constante que se ha mantenido en los últimos años, y 2025 no fue la excepción. De acuerdo con los registros del Programa Warmi Ñan, el año pasado se reportaron 133 casos con características de feminicidios; es decir, en promedio 11 feminicidios por mes.

NÚMEROS

Los datos evidencian que Lima Metropolitana registró el mayor número de casos con características de feminicidios, con 28.

Siguen Junín (12), Arequipa (11), Cusco (10), Puno (10), La Libertad (6), Áncash (6), Ayacucho (5), Cajamarca (5), Piura (5), Ucayali (5), Ica (4) y Tacna (4).

Continúan Huánuco (3), Lima Provincias (3), Callao (3), San Martín (3), Loreto (3), Moquegua (2), Lambayeque (1), Apurímac (1), Huancavelica (1), Amazonas (1) y Tumbes (1).

Por edades, las víctimas de feminicidio tenían entre 0 a 17 años (8.3%), entre 18 años y 59 años (85.7%) y de 60 años a más (6%).

VÍNCULOS

Los feminicidas son, en su mayoría, una persona del entorno de la víctima.

Así, 59 fueron perpetrados por la pareja, 28 por la expareja, 10 por un familiar y seis casos por un conocido.

Asimismo, 30 feminicidios fueron cometidos por desconocidos.

Además, desde 2009 hasta diciembre de 2025 se han reportado 2180 casos con características de feminicidio en el Centro Emergencia Mujer y Familia.

Los años con más casos de feminicidios registrados fueron: 2019, con 166, y 2023, con 170.

Por otro lado, desde 2016 se registran más de 120 feminicidios sin excepción cada año.