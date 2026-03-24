La innovación tecnológica y la sostenibilidad vienen transformando la artesanía peruana. En el marco del Día del Artesano Peruano, celebrado el 19 de marzo, el programa ProInnóvate, del Ministerio de la Producción (PRODUCE), destacó tres iniciativas que recibieron financiamiento y asistencia técnica para desarrollar productos con alto valor agregado.

Estas propuestas, impulsadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y emprendimientos innovadores, evidencian cómo el sector artesanal incorpora nuevos modelos de negocio que fortalecen su competitividad e ingreso a mercados nacionales e internacionales.

Fibra ancestral de ceibo con enfoque sostenible

Uno de los proyectos destacados es Conceiba, una startup sostenible que promueve el aprovechamiento responsable de los bosques de ceibo o kapok en las regiones de Cajamarca y Piura.

Mediante técnicas ancestrales, esta iniciativa obtiene una fibra textil 100 % natural y antialérgica, utilizada por artesanos para elaborar prendas de vestir, calzado, almohadas, peluches y souvenirs.

El modelo productivo apuesta por el uso sostenible de recursos naturales, contribuyendo a la conservación de los bosques y generando oportunidades económicas en comunidades locales.

Kits artesanales con fibras naturales peruanas

Otra propuesta innovadora corresponde a la empresa textil Rinconcito de las Tradiciones Peruanas, que desarrolló kits artesanales bajo el concepto “Hágalo usted mismo”.

Estos kits incluyen fibras naturales provenientes de la biodiversidad nacional, como la chambira, de origen vegetal, y la alpaca, de origen animal.

El producto permite que los usuarios elaboren manualmente artículos ornamentales y decorativos, logrando posicionarse en mercados internacionales como España y países del Medio Oriente.

Biocuero de pescado para accesorios sostenibles

El emprendimiento Qaya destaca por su enfoque ambiental al reutilizar pieles y mermas provenientes de la pesca artesanal y la acuicultura.

A partir de estos subproductos, el proyecto produce biocuero resistente y sostenible, con el que elabora una línea de accesorios que incluye billeteras, carteras, calzado, correas y joyería.

Esta propuesta permite dar una segunda vida a residuos industriales, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo el aprovechamiento responsable de recursos.

Apoyo estatal impulsa innovación artesanal

Las iniciativas mencionadas fueron financiadas mediante concursos organizados por ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción, que brinda recursos y asistencia técnica a emprendimientos innovadores.

Según la entidad, estos proyectos reflejan una tendencia creciente en el sector artesanal peruano: la integración de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico con identidad cultural.

Además, la artesanía continúa siendo una importante fuente de ingresos para miles de familias en zonas rurales, contribuyendo al dinamismo de las economías locales y fortaleciendo la oferta turística del país.

Origen del Día del Artesano Peruano

El Día del Artesano Peruano fue instituido en julio de 2007 mediante la Ley N.° 29073, con el objetivo de reconocer el talento, la creatividad y el aporte cultural y productivo de los artesanos en el país.