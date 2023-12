El juicio oral por difamación agravada que le planteó el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales, al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se sigue dilatando.

Juicio

Ayer, el juez del Primer Juzgado Unipersonal del Poder Judicial de La Libertad, Néstor Sánchez Pagador, reprogramó la audiencia en donde se debía debatir el pedido de prisión en contra del burgomaestre. El motivo: una sala superior no resolvió el pedido de recusación que ingresó Fernández.

El pasado 13 de diciembre, el abogado del alcalde, Jean Silva León, indicó a través del expediente N°00415-2021-0-1601-JR-PE-02 que el burgomaestre era amigo del juez. Incluso, dijo que defendió a varios de sus familiares, por lo que consideraba que debía inhibirse del proceso.

Hasta ayer, el pedido no fue resuelto, incumpliéndose los plazos de ley.

“El abogado del querellado presentó algunas observaciones y estas fueron enviadas a una sala para que, de acuerdo a ley, en 3 días la sala responda, pero el asunto es que hasta ahora no responden. Cuando el juez abre hoy día (ayer) la audiencia, resulta que no tenemos la respuesta de la sala, quiere decir que no han revisado la consulta que le han hecho”, indicó el arqueólogo Ricardo Morales a N60.

Por ello, se notificará a las partes la respuesta de la recusación y, luego, se convocará a nueva audiencia.

Argucias

Este juicio debió iniciar el 26 de julio, pero ese día el alcalde se presentó sin su abogado porque, según dijo, estaba enfermo. Bajo la misma excusa, el 17 de octubre, también se frustró la reprogramación de la audiencia y se volvió a citar para el 28 de noviembre.

Ese día, Fernández dijo que se encontraba mal de salud, por lo que se volvió a convocar a juicio el 13 de diciembre. Ahí, el abogado del burgomaestre pidió que el juez se aleje del proceso. Tras derivar la solicitud a una sala superior, se volvió a citar para ayer; pero no se pudo desarrollar la audiencia porque la recusación no fue resuelta.

Cabe indicar que el caso se remonta al 2019, cuando Fernández era alcalde de Moche y vinculó con presuntos actos de tráfico de piezas arqueológicas a Ricardo Morales. Por ello, piden dos años de cárcel y S/ 100 mil de reparación civil al burgomaestre.

Libertad

Para hoy, a las 3:30 de la tarde, también fue citado Arturo Fernández. Esta vez, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigido por Rosendo Vía Castillo, evaluará el pedido que presentó la defensa legal de la oficial de la Policía Nataly Rojas, que solicita que la prisión suspendida que se le dictó al alcalde sea cambiada por cárcel efectiva.

El burgomaestre estaba sometido a reglas de conducta, entre ellas no cometer un nuevo delito doloso. Sin embargo, luego de que se le ratificara la sentencia volvió a ser denunciado por difamación agravada. Sus casos se ventilan en el Poder Judicial de La Libertad.