La ciudad de Juanjuí, en la región San Martín, se encuentra conmocionada tras el asesinato de Henry Pinedo García, administrador de 36 años que fue atacado a balazos a solo dos cuadras de una comisaría.

Según información policial, el crimen ocurrió cuando la víctima se disponía a cerrar las puertas del instituto que administraba. En ese momento, un sujeto lo interceptó y le disparó cinco veces, causándole la muerte inmediata, según informó América Noticias.

Fuentes oficiales indicaron que Pinedo García habría recibido amenazas de muerte durante varios meses, situación que era conocida por su entorno cercano.

El hecho generó preocupación entre los vecinos debido a que el ataque ocurrió en una zona próxima a una sede policial.

Policía revisa cámaras para identificar al responsable

Tras el reporte del atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para acordonar la escena del crimen y realizar el levantamiento del cadáver.

Como parte de las diligencias, peritos de Criminalística iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del instituto.

El objetivo es determinar la ruta de escape del atacante e identificar si el responsable actuó solo o contó con apoyo de cómplices.

Asimismo, las autoridades informaron que se recolectaron restos de proyectiles, los cuales serán sometidos a peritajes balísticos especializados.

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Fiscalía recoge testimonios y analiza amenazas previas

Representantes del Ministerio Público informaron que se vienen tomando declaraciones a testigos y familiares de la víctima para esclarecer los hechos y profundizar en las amenazas que habría recibido previamente.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía reforzó el patrullaje en zonas aledañas al lugar del crimen, como medida preventiva ante la preocupación ciudadana.

Las autoridades señalaron que el caso se maneja bajo estrictas medidas para evitar interferencias en las investigaciones iniciales.

Crimen genera alarma e indignación en la comunidad

El asesinato de Henry Pinedo García provocó una fuerte reacción entre los habitantes de Juanjuí, quienes expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en la zona.

Vecinos manifestaron su indignación debido a que el ataque ocurrió a plena luz del día y en un área cercana a una comisaría.

Asimismo, representantes de instituciones educativas locales expresaron su pesar por la muerte del administrador y exigieron a las autoridades una pronta identificación y captura del responsable.

También se han registrado pedidos ciudadanos para incrementar la seguridad policial en los exteriores de centros educativos.