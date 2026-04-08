Un grupo de padres de familia denunció públicamente la muerte de nueve bebés prematuros en el área de neonatología del Hospital III José Cayetano Heredia, ubicado en la ciudad de Piura, durante los primeros meses del presente año.

Según los denunciantes, los fallecimientos ocurrieron entre enero y marzo, y las causas reales no estarían vinculadas únicamente a malformaciones congénitas o bajo peso al nacer —como sostiene el hospital—, sino a la presencia de una presunta bacteria intrahospitalaria que habría afectado a los recién nacidos.

Los familiares presentaron certificados de defunción como sustento de sus denuncias y señalaron que continuarán con acciones legales hasta esclarecer lo ocurrido.

Cuestionan protocolos y falta de recursos médicos

Los padres cuestionaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro del establecimiento de salud.

Entre las principales observaciones señaladas figuran:

Falta de medicamentos básicos

Insuficiencia de personal médico especializado

Deficiencias en la desinfección de áreas críticas

Limitaciones en la atención dentro de la unidad de neonatología

De acuerdo con los denunciantes, estas condiciones habrían agravado el estado de salud de los menores atendidos.

Asimismo, exigieron mejoras inmediatas en las condiciones del área neonatal para evitar que se repitan situaciones similares.

Contraloría inicia inspección y Fiscalía evalúa diligencias

Ante la gravedad de las denuncias, la Contraloría General de la República inició una inspección de oficio en el hospital para verificar el manejo de los casos reportados.

El organismo supervisor solicitó informes detallados a los funcionarios responsables para evaluar si se cumplieron los procedimientos establecidos en la atención médica.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público fueron notificados sobre los hechos para realizar las diligencias correspondientes en el marco de sus funciones.

Por su parte, el hospital rechazó las imputaciones realizadas por los familiares y sostuvo que no se han registrado infecciones asociadas a la atención de salud, señalando que los fallecimientos estarían relacionados con condiciones médicas propias de la prematuridad.

EsSalud anuncia auditoría por casos neonatales en Piura

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó, mediante un comunicado oficial, que realizará una investigación exhaustiva sobre los fallecimientos registrados en el Hospital III José Cayetano Heredia de Piura.

La institución expresó su pesar por el fallecimiento de los recién nacidos y señaló que la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización fue encargada de ejecutar la auditoría correspondiente para determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, indicó que brindará facilidades a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

El comunicado también señala que se ha dispuesto el acompañamiento integral a los familiares afectados a través de la Red Asistencial Piura.