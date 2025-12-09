Una mujer, identificada como Betty Campos, de 36 años, fue asesinada a balazos dentro de su vivienda en la comunidad nativa de Onconashari, provincia de Atalaya, región Ucayali, luego de ser acusada por un grupo de pobladores de realizar presuntos actos de brujería.

Según información policial y testimonios recogidos por la familia, cuatro hombres armados irrumpieron en el domicilio durante la noche. Uno de ellos, portando un arma de fuego tipo escopeta, disparó directamente contra la mujer, causándole la muerte de manera inmediata.

Durante el ataque también resultaron heridos su esposo, su madre y sus hijos menores, quienes intentaron defenderla o huir del lugar. Los sobrevivientes relataron que los agresores actuaron de manera violenta y que no era la primera vez que la familia enfrentaba amenazas similares; en 2016 fueron hostigados por las mismas acusaciones de brujería, sin que se concretaran denuncias ni medidas de protección.

Pesquisas

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya abrió una investigación por homicidio calificado y violencia colectiva contra quienes resulten responsables. Hasta el momento, se ha identificado a dos sospechosos, aunque ninguno ha sido detenido. La sobrina de la víctima reveló que los asesinos amenazaron con matarla si se atrevía a denunciar el incidente, pero aun así reunió valor para pedir ayuda a las autoridades.

Se identificó a dos de los atacantes, pero siguen en libertad.