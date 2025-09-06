El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el inicio de las inscripciones para participar en el proceso de Beca 18-2026.

Desde este lunes 8 de setiembre y hasta el 5 de octubre, los postulantes podrán registrarse en la página web institucional para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), programado para el 16 de noviembre.

Este examen será el principal filtro para acceder a una de las 20,000 becas que cubren los gastos académicos y de manutención durante toda la carrera profesional.

Los beneficiarios tendrán asegurados costos como matrícula, pensión, materiales de estudio, alimentación, alojamiento, transporte, nivelación académica, obtención de grado y título, e incluso el aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, contarán con acompañamiento socioemocional, apoyo en empleabilidad y bienestar, con el fin de garantizar la culminación de su formación y una adecuada inserción laboral.

La convocatoria está dirigida a escolares de quinto de secundaria o egresados de colegio con buen rendimiento académico que se encuentren en situación de vulnerabilidad . Beca 18 cuenta con 10 modalidades: Ordinaria, Vraem, Huallaga, Protección, Fuerzas Armadas, Comunidades Nativas Amazónicas, Pueblo Afroperuano, Repared, Educación Intercultural Bilingüe e Hijos de Docentes. Además, las personas con discapacidad reciben puntaje adicional y no tienen límite de edad para postular.

El listado de preseleccionados se publicará el 4 de noviembre. Según Pronabec, más de 88,000 jóvenes ya accedieron a la educación superior gracias a este programa, que continúa siendo una oportunidad clave para miles de estudiantes de todo el país.