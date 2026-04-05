Los jóvenes preseleccionados que no obtuvieron una beca o no postularon en el primer momento de Beca 18-2026 tienen una nueva oportunidad. Desde este lunes 6 y hasta el 27 de abril pueden inscribirse en el segundo momento del concurso, que ofrece más de 3 600 vacantes.

El proceso es virtual y gratuito, y se realiza únicamente a través de la página oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Cabe mencionar que los preseleccionados son aquellos que obtuvieron los más altos puntajes tras la suma de los resultados del Examen Nacional de Preselección, desarrollado en noviembre.

Para postular, los candidatos deben haber ingresado a una institución de educación superior (IES), con sede y carrera elegibles, de acuerdo a las bases del segundo momento. La lista de más de 250 IES habilitadas está disponible en www.pronabec.gob.pe/beca-18-lista-ies/.

El concurso otorga mayor puntaje a quienes elijan universidades nacionales, carreras de alta demanda laboral en institutos tecnológicos o estudien en regiones con menor acceso a educación superior.

Cabe mencionar que las becas son integrales, pues cubren costos académicos, alimentación, alojamiento, movilidad local, materiales de estudio, útiles de escritorio, vestimenta o uniforme, artículos de seguridad industrial, computadora portátil, transporte interprovincial y el idioma inglés para todas las modalidades, excepto para la de Hijos de Docentes.