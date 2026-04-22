La paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026, gestionada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ha llevado a más de 300 jóvenes a una situación de incertidumbre. Según los estudiantes, el programa, adscrito al Ministerio de Educación, no contaría con recursos asignados para financiar nuevas vacantes este año.

Esta situación ha generado preocupación entre postulantes que llevaban meses e incluso años preparándose para acceder al beneficio. Muchos de ellos ya habían iniciado procesos de admisión en universidades del extranjero con la expectativa de financiar sus estudios a través de esta beca.

Admisiones en riesgo

El acceso al programa implica una preparación previa que se inicia varios meses antes de la convocatoria. Los postulantes deben cumplir con requisitos como certificaciones de idioma, cartas de aceptación y un perfil académico competitivo.

Este proceso también demanda una inversión económica significativa por parte de los interesados. Algunos aspirantes indicaron que han destinado entre 8 mil y 25 mil soles en trámites, cursos y postulaciones a universidades internacionales.

En ese contexto, los afectados expresaron su preocupación por la posibilidad de perder lo invertido. Según advirtieron, el esfuerzo que realizaron durante meses podría no tener resultados ante la falta de financiamiento.

Algunos postulantes ya cuentan con ofertas de universidades extranjeras y deben cumplir plazos para asegurar sus vacantes. Estos procesos incluyen pagos iniciales y gestiones como visados y seguros.

En varios casos, los tiempos para confirmar la matrícula están próximos a vencer. Esta situación podría generar la pérdida de cupos ante la falta de certeza sobre el financiamiento del programa.

Falta de presupuesto y reestructuración

La entidad encargada informó que no ha solicitado recursos para la edición 2026 del concurso. Esta decisión se enmarca en un proceso de reingeniería interna que viene desarrollándose desde febrero de este año.

“Se informa que, a la fecha del presente informe, el Pronabec no ha realizado solicitudes de específicas de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario, en tanto desde el 18 de febrero de 2026 se viene atravesando un proceso de reingeniería del programa”, indicaron en un documento.

Asimismo, se señaló que no se prevé la apertura de nuevas convocatorias en el corto plazo. Esta medida responde a la priorización de los recursos disponibles para estudiantes que ya cuentan con una beca vigente.

¿Qué es la Beca Generación del Bicentenario?

La Beca Generación del Bicentenario es un programa estatal que financia estudios de posgrado en universidades extranjeras. Está dirigida a profesionales con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados.

Desde su implementación, ha permitido que beneficiarios accedan a maestrías y doctorados en instituciones internacionales. Su objetivo es contribuir a la formación especializada y al desarrollo profesional de ciudadanos peruanos.

Hasta el momento, no se ha anunciado una convocatoria para el año 2026. Esta ausencia marca un cambio respecto a años anteriores, en los que el proceso se iniciaba durante el mes de abril.

La falta de definiciones mantiene a los postulantes en una situación de incertidumbre. Muchos de ellos enfrentan decisiones inmediatas sobre su futuro académico en el extranjero.