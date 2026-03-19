Intensamente es buscado el cuerpo del poblador que ingresó al río Piura para rescatar a unos agricultores que se habían quedado varados en una balsa en medio del agua y eran arrastrados por la fuerte corriente.

Ayer en horas de la mañana, un grupo de rescatistas llegó hasta el centro poblado de Chihuahua, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, para sumarse a la búsqueda del poblador Dany Laurente Dama, quien se perdió en las aguas tratando de rescatar a un grupo de agricultores que a bordo de una balsa trasladaban diversos productos y eran arrastrados por la fuerte corriente. El hombre terminó cayendo al río Piura, debido al incremento del caudal.

Precisamente su esposa Deysi Gómez Navarro, solicitó apoyo a la población y autoridades para continuar con la búsqueda de Danny. “Mi esposo Danny Laurente Damas ha desaparecido por la tarde en las aguas del río Piura y estamos desesperados por encontrarlo. Por favor les pido ayuda, si pueden alquilar lanchas, sogas o linternas, sería de gran ayuda para las labores de búsqueda. Si lo han visto en alguna chacra o zona cercana, comuníquese de inmediato conmigo. ¡Cada segundo cuenta! Cualquier información es vital. Comuníquese al número: 972928814. Gracias por su apoyo y solidaridad en este momento tan difícil”, escribió en redes sociales.

Al cierre de la edición, los pobladores, policía y rescatistas de Piura, vienen recorriendo distintos tramos del río Piura y sus orillas, con la esperanza de encontrarlo.

De otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional registra ocho fallecidos a consecuencia de las constantes lluvias en la sierra de Piura y una persona desaparecida (Danny Laurante).

Los fallecidos son pobladores de Chulucanas, Sapillica, Ayabaca (por deslizamientos de tierras y derrumbes de casa) y de Huarmaca.