Una camioneta 4x4 se despistó en la ruta Villa Cococho-Quindén, en el sector que une Choropampa con el centro poblado San José de Chimbán, provincia de Chota. El trágico accidente vial dejó como saldo una joven fallecida de 20 años.
La Policía Nacional identificó a la occisa como Yareli Huamán Soto, originaria del distrito de La Pacha en Cajamarca. La joven perdió la vida en el lugar del siniestro carretero.
La segunda persona que acompañaba a la víctima resultó herida y recibió atención médica inmediata. Personal de salud la trasladó a un establecimiento asistencial cercano para su evaluación y
Pobladores del lugar detectaron el accidente y notificaron rápidamente a las autoridades competentes. Serenazgo, efectivos policiales y equipos médicos acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que originaron la volcadura de la camioneta todoterreno. Se analizan factores como condiciones climáticas, estado del vehículo y dinámica del despiste en la zona montañosa.