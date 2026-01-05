Una camioneta 4x4 se despistó en la ruta Villa Cococho-Quindén, en el sector que une Choropampa con el centro poblado San José de Chimbán, provincia de Chota. El trágico accidente vial dejó como saldo una joven fallecida de 20 años.​

La Policía Nacional identificó a la occisa como Yareli Huamán Soto, originaria del distrito de La Pacha en Cajamarca. La joven perdió la vida en el lugar del siniestro carretero.​

La segunda persona que acompañaba a la víctima resultó herida y recibió atención médica inmediata. Personal de salud la trasladó a un establecimiento asistencial cercano para su evaluación y

Pobladores del lugar detectaron el accidente y notificaron rápidamente a las autoridades competentes. Serenazgo, efectivos policiales y equipos médicos acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias.​

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que originaron la volcadura de la camioneta todoterreno. Se analizan factores como condiciones climáticas, estado del vehículo y dinámica del despiste en la zona montañosa.