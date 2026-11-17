Después de una semana de ausencia, las lluvias regresaron a la región Cajamarca, donde diversas estaciones meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportaron precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

Según informó la Agencia Andina, la estación meteorológica de San Miguel registró un acumulado máximo de 24,4 milímetros.

Entre el domingo 8 y el viernes 13 de noviembre, las estaciones monitoreadas por el organismo no reportaron precipitaciones. Sin embargo, el último domingo 15 se registró un incremento de las lluvias en diversas localidades de la región.

Cajamarca: ¿en qué localidades se registraron las mayores precipitaciones?

La estación meteorológica de San Juan reportó un acumulado de 22,2 milímetros, seguida de Chugur, Quilcate y San Marcos, con 21,8, 15,4 y 13,4 milímetros, respectivamente.

Otras localidades también registraron precipitaciones, entre ellas Llapa, Asunción, Granja Porcón y Cajabamba.

De acuerdo con los datos del Senamhi difundidos por Andina, los acumulados fueron los siguientes:

Estación meteorológica Precipitación acumulada San Miguel 24,4 mm San Juan 22,2 mm Chugur 21,8 mm Quilcate 15,4 mm San Marcos 13,4 mm Llapa 11,8 mm Sondor-Matara 11,6 mm Asunción 10,5 mm Granja Porcón 8,9 mm Cajabamba 7,9 mm Namora 5,8 mm Niepos 5,6 mm Magdalena 5,4 mm

Senamhi advierte sobre radiación ultravioleta extremadamente alta

En cuanto a las temperaturas, el organismo reportó una mínima de 8,1 grados Celsius en la estación meteorológica de Llapa, mientras que la máxima alcanzó los 31,8 grados Celsius en Chilete.

Asimismo, el Senamhi advirtió que los niveles de radiación ultravioleta (UV) alcanzan valores extremadamente altos en las provincias de San Marcos, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, Cajamarca y Contumazá.

Pronostican lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en Cajamarca

Para este martes 17 de noviembre, el Senamhi prevé cielo con nubes dispersas que variará a cubierto, acompañado de un ligero a moderado incremento de las temperaturas diurnas y la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas.

En tanto, para el miércoles 18 de noviembre se pronostica un incremento de las temperaturas diurnas de moderada a fuerte intensidad en gran parte del territorio regional.

También se esperan precipitaciones ligeras acompañadas de ráfagas de viento, descargas eléctricas y posibles granizadas en localidades ubicadas por encima de los 2600 metros sobre el nivel del mar.