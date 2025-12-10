Uno de los tres trabajadores que quedaron atrapados en el interior de un socavón tras un desprendimiento de rocas, ubicado en el distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región Cajamarca, fue rescatado tras las arduas labores de rescate de los pobladores.

Como se recuerda, durante la noche del último lunes, se produjo este accidente mientras los mineros realizaban tareas de extracción de carbón.

Según Canal N, Román Lumba Herrera fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir la atención necesaria.

#EnVivo



Rescatan a una de las personas que terminaron atrapadas en un socavón en Chota – Cajamarca



De acuerdo con información de las autoridades, en el interior del socavón aún permanece el cuerpo sin vida de otro trabajador, identificado como Pascual Saavedra Hoyos.

Asimismo, en la madrugada de este miércoles, durante los trabajos de rescate, se logró rescatar el cuerpo del joven Ángel Lumba Huacal.

Los pobladores de la zona e integrantes de la Policía retiran los escombros que cubrió el socavón que impidió la salida de estos tres trabajadores.