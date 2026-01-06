Un fatal accidente dejó tres fallecidos y otros tres gravemente heridos durante la madrugada de este martes en la provincia limeña de Cajatambo. El siniestro ocurrió en la carretera Poquián-Copa, en una zona de difícil acceso, donde un vehículo terminó en el fondo de un abismo.​

Según el reporte policial, el automóvil en el que viajaban las víctimas se despistó a la altura del puente Tumac y cayó aproximadamente 200 metros al vacío. Las primeras diligencias indican que la unidad habría dado varias vueltas de campana, lo que provocó que algunos ocupantes salieran despedidos por las ventanas.​

El acceso hacia el área del accidente es una zona rural de dificil llegada, por ellos las labores de rescate se extendieron por más tiempo. El vehículo fue hallado totalmente destrozado al fondo del abismo.​

Heridos

Los tres heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital de Barranca, donde el personal médico evalúa su estado para determinar si requieren ser derivados a otros centros de mayor complejidad. En tanto, los fallecidos fueron trasladados a la División Médico Legal de la jurisdicción para la realización de los exámenes de ley.​

Mientras tanto, las autoridades continuan identificando a las demás víctimas mortales y heridos. Paralelamente, la Policía investiga las causas de la tragedia.