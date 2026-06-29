Al menos cuatro ciudadanos peruanos han sido reportados como desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto que afectó recientemente a ese país. La información fue confirmada por la Cancillería peruana, luego de que familiares alertaran sobre la falta de comunicación con sus allegados en medio de la emergencia.

Los parientes de los connacionales informaron que no han podido contactarlos debido a los daños en la infraestructura y las fallas en los servicios de comunicación. Esta situación se produce en un contexto marcado por el desplazamiento de poblaciones y dificultades en las zonas más afectadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene coordinación permanente con autoridades venezolanas para ubicar a los ciudadanos desaparecidos. Las gestiones buscan esclarecer su situación, aunque hasta el momento no se han brindado detalles sobre sus identidades o ubicaciones.

📄Comunicado de Prensa 029-26: Cancillería gestiona evacuación de ciudadanos peruanos de Venezuela.



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Acciones de evacuación

En paralelo a las labores de búsqueda, el gobierno peruano concretó la evacuación de dos ciudadanos en condición vulnerable que residían en La Guaira. Ambos solicitaron apoyo para salir del país tras el impacto del fenómeno natural.

La Cancillería indicó que esta medida forma parte del despliegue de acciones consulares implementadas tras el desastre. Además, se brindó asistencia a otros peruanos afectados mediante la entrega de albergue, alimentos y artículos de primera necesidad.

El Estado peruano también ha puesto en marcha el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela como parte de su respuesta ante la crisis. Estas acciones se desarrollan en coordinación con otros países y organismos que han movilizado apoyo internacional.

Desde la Cancillería se reiteró el compromiso de continuar con la atención a los connacionales en las zonas afectadas. La institución precisó que seguirá trabajando “a través de los canales más viables y efectivos” para fortalecer la protección y asistencia en este escenario.