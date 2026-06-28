Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) despegó la mañana de este domingo desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, transportando 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a los damnificados por los recientes sismos ocurridos en Venezuela.

El envío fue supervisado por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general EP (r) Luis Vásquez, quien informó que la carga está conformada por bienes alimentarios y no alimentarios para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Alimentos, carpas y kits de aseo forman parte del cargamento

Según detalló el titular del Indeci, entre los productos alimentarios enviados se encuentran arroz, azúcar, fideos, aceite y conservas de atún.

Asimismo, la ayuda incluye artículos de primera necesidad como carpas, camas plegables, mesas plegables, ollas, kits de aseo y otros implementos destinados a facilitar la atención de las familias damnificadas.

Luis Vásquez señaló que este envío representa una muestra de solidaridad del pueblo peruano con la población venezolana y reafirma el compromiso del Estado con los principios de ayuda humanitaria.

Coordinación entre el Gobierno peruano

El Ministerio de Defensa destacó que el traslado de la ayuda fue posible gracias a las coordinaciones realizadas entre ese sector y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la cartera, el objetivo fue agilizar el envío de asistencia a las personas afectadas por los movimientos sísmicos registrados esta semana en territorio venezolano.

Vuelo directo a Caracas

La aeronave de la Fuerza Aérea del Perú tiene previsto realizar un vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas.

Según las autoridades, el trayecto tendrá una duración aproximada de seis horas.