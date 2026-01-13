La ciudad de Cajamarca ya vive la antesala del Carnaval de Cajamarca 2026, una de las celebraciones culturales más grandes y tradicionales del país.

La fiesta se desarrollará del sábado 14 al miércoles 18 de febrero, con cinco días centrales marcados por comparsas, música, juegos con agua, pintura y una intensa participación popular.

El inicio oficial se da con la llegada de Ño Carnavalón, personaje simbólico que representa la alegría, la sátira y el espíritu festivo del carnaval cajamarquino.

Los días más importantes del Carnaval de Cajamarca

El carnaval cuenta con un cronograma tradicional en el que cada jornada tiene un significado especial para la ciudad y sus barrios.

📅 Sábado 14 de febrero – Entrada de Ño Carnavalón

Marca el inicio oficial del carnaval. Comparsas, patrullas y vecinos acompañan el recorrido de Ño Carnavalón por las principales calles, dando paso a la fiesta total.

📅 Domingo 15 de febrero – Concurso de patrullas y comparsas

Uno de los días más coloridos. Los barrios compiten mostrando trajes, coreografías y canciones, en una jornada cargada de creatividad, sátira y humor popular.

📅 Lunes 16 de febrero – Gran Corso

Considerado el día más multitudinario. Carros alegóricos, danzas y música recorren la ciudad ante miles de asistentes locales y turistas.

📅 Martes 17 de febrero – Velorio de Ño Carnavalón

Un acto simbólico que combina tradición, música y picardía. Se despide al personaje central con sátira y mensajes cargados de ironía social.

📅 Miércoles 18 de febrero – Entierro de Ño Carnavalón

Con esta ceremonia se cierra oficialmente el carnaval, en una despedida festiva que marca el final de los días centrales de celebración.

Cajamarca, destino ideal durante el carnaval

Durante el Carnaval de Cajamarca 2026, la ciudad no solo ofrece fiesta, sino también historia, cultura y naturaleza. Entre los lugares más visitados destacan:

Cuarto del Rescate

Cerro Santa Apolonia

Ventanillas de Otuzco

Cumbemayo

A ello se suma la gastronomía cajamarquina, que cobra protagonismo durante estas fechas con platos típicos que acompañan cada jornada de celebración.

Fiesta, tradición y turismo

El Carnaval de Cajamarca es una experiencia que va más allá de los juegos con agua y pintura. Es una manifestación cultural que une tradición, identidad y turismo, y que cada año atrae a visitantes de todo el país y del extranjero.

Del 14 al 18 de febrero de 2026, Cajamarca se vivirá a pleno: en las calles, en sus paisajes y en su cocina, consolidándose como uno de los destinos festivos más importantes del Perú.