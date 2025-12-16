El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) descartó que la detección de los primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K en el país represente una situación de alarma sanitaria o el inicio de una nueva pandemia.

Así lo señaló César Munayco, director general del CDC Perú, quien explicó que la aparición de casos en el hemisferio norte responde al comportamiento normal de la gripe estacional, que se registra todos los años.

“No estamos frente a ninguna pandemia. Lo que estamos observando en Europa, Estados Unidos y Canadá es el comportamiento normal de la gripe estacional. La única diferencia es la identificación de un nuevo subclado, el K, similar a otros virus de influenza que circulan anualmente”, afirmó Munayco en RPP.

Dos casos confirmados en menores de edad

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó este lunes la detección de dos casos de influenza A (H3N2) subclado K en el Perú.

Según precisó, se trata de dos menores de uno y ocho años, quienes fueron atendidos en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Hipólito Unanue, respectivamente, y recibieron el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Llamado a mantener medidas preventivas

Si bien recalcó que no hay motivo de preocupación, Munayco exhortó a la población a mantener las medidas de prevención aprendidas durante la pandemia de la COVID-19 para evitar contagios por virus respiratorios.

Entre las principales recomendaciones, destacó:

Lavado frecuente de manos , ya que los virus se transmiten al tocar superficies contaminadas.

, ya que los virus se transmiten al tocar superficies contaminadas. Higiene de la tos y los estornudos .

. Ventilación de ambientes cerrados , especialmente en reuniones familiares.

, especialmente en reuniones familiares. Uso de mascarilla solo en personas con síntomas respiratorios .

. Protección de personas vulnerables, como adultos mayores o personas con comorbilidades, en caso de convivir con alguien enfermo.

“Si yo estoy enfermo en casa y tengo un familiar con alguna comorbilidad, sería recomendable que esa persona use mascarilla”, explicó el especialista.

Las autoridades reiteraron que estas medidas permiten reducir el riesgo de transmisión no solo de influenza, sino también de otros virus respiratorios comunes en esta época del año.