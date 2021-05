El líder y excandidato presidencial de Alianza para el Progreso César Acuña reveló este martes que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos, tras no pasar a la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

Recordó que en campaña señaló que “sería el último” en vacunarse, pero “como los peruanos” no le dieron “la oportunidad de pasar a la segunda vuelta”, se inoculó con la primera dosis de Pfizer en el país norteamericano.

“Cuando estaba en campaña dije que sería el último en vacunarme ¿no?, pero como los peruanos no me dieron la oportunidad de pasar a la segunda vuelta, ahora ya me he vacunado”, sostuvo en diálogo con ‘Exitosa’.

El también exgobernador regional indicó que tiene 68 años de edad y tomó la decisión de vacunarse porque es más vulnerable al COVID-19.

“Recuerda que tengo 68 años, soy una persona vulnerable y la vida para mí es fundamental, entonces, ya me vacuné, ya tengo la primera dosis de Pfizer, falta la segunda dosis y yo creo que eso están esperando los peruanos. Hoy los peruanos están desesperados por cuándo se vacunan”, manifestó.

El pasado 2 de marzo, Acuña Peralta aseguró que se vacunaría al final de todos los peruanos porque no quería “cometer el error que hizo Martín Vizcarra” al inocularse antes que el resto de la población.

“Yo me voy a vacunar al último, no quiero cometer el error de lo que hizo Martín Vizcarra. Primero son los peruanos, el último es César Acuña”, refirió en aquella oportunidad.

