El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja por lluvias de fuerte intensidad, vigente hasta el 22 de octubre.

El aviso comprende provincias de la costa y la sierra norte, centro y sur del país, donde se realiza el seguimiento de las precipitaciones.

La vigilancia abarca ocho regiones: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lima, Apurímac, Cusco y Arequipa.

Según el reporte técnico, los mayores acumulados de lluvia se registran en el norte del país, el departamento de Lima y sectores de la sierra sur, mientras que otras zonas presentan precipitaciones moderadas.

El COEN informó que la cartografía de análisis no registra áreas de nivel rojo, por lo que no se identifican precipitaciones de categoría extrema.

Durante la vigencia de la alerta, la institución mantiene comunicación con las unidades operativas regionales para evaluar posibles afectaciones en carreteras y áreas agrícolas.

Ante este escenario, Indeci recomendó a la población no transitar por quebradas ni cauces secos, reforzar la cobertura de los techos y facilitar la evacuación del agua de lluvia.