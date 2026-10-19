El Comando Unificado ejecutó un megaoperativo policial para detectar a ciudadanos extranjeros que no cuentan con documentación migratoria regularizada, en el contexto del estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

Las acciones, encabezadas por el ministro del Interior, César Astudillo, se desarrollaron en diversas zonas de la capital, principalmente en Lima Norte, identificada por la inteligencia policial como un área prioritaria debido a la actividad de organizaciones criminales y la presencia de personas en situación migratoria irregular.

En un reportaje de Panorama, durante el operativo, los efectivos policiales intervinieron a ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y de otras nacionalidades en inmuebles, bares, restaurantes y paraderos. Algunos indicaron que habían extraviado sus documentos o que estaban gestionando la regularización de su situación migratoria, mientras que otros afirmaron que se dedicaban a trabajos informales para solventar sus gastos básicos. La Policía precisó que las autoridades evaluarían cada caso para establecer si correspondía iniciar un proceso de expulsión.

Al finalizar la jornada, alrededor de 300 ciudadanos extranjeros habían sido intervenidos en Lima y otras regiones del país. De ese total, cerca de 50 fueron conducidos a la División de Extranjería, situada en la avenida España, para que las autoridades verificaran sus documentos y condición migratoria.

Las diligencias también estuvieron marcadas por momentos de tensión, luego de que algunos intervenidos se negaran a responder a los agentes y uno de ellos intentara escapar mientras se encontraba bajo custodia policial.

El operativo forma parte de las medidas del Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar al crimen organizado. El pasado 15 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori informó que sostuvo una conversación con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados y el respaldo al plan Vuelta a la Patria. En tanto, el ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que la Policía Nacional intensificará las intervenciones y evaluará cada caso para actuar de acuerdo con la normativa vigente.