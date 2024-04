En conmemoración del 27º aniversario de la exitosa Operación Chavín de Huántar, el Ministerio de Defensa ha elaborado un video en el que miembros del Ejército del Perú comparten sus experiencias sobre el momento en que realizaron la misión de rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón en Lima.

El General de División Óscar Luis Calle Pérez recuerda que en la víspera de llevar a cabo una de las misiones de rescate más audaces y exitosas de la historia, experimentó una mezcla de adrenalina y un profundo temor a la muerte. “Adrenalina a cien; el temor por perder la vida, presente; pero, en el instante, en el momento cero y la primera explosión, solamente quedaba cumplir la misión”, relata en el video elaborado por el Mindef.

Por su parte, el general de brigada en retiro Rubén Castañeda Layseca, otro participante en el operativo, reconoció que sabían que el rescate no sería nada fácil, pero estaban seguros que tendrían éxito. “Sabíamos que nos iba a costar, pero que íbamos a tener éxito”, sostuvo.

“Definitivamente nosotros estábamos seguros de nuestras capacidades, de nuestro entrenamiento”, comenta el Contralmirante AP (r) Carlos Tello Aliaga. “Teníamos que ejecutar este rescate a sangre y fuego, a costa de nuestras propias vidas”, agrega el Coronel EP Wálter Becerra Noblecilla.

El general Calle confesó que no pudo despedirse de su familia antes del rescate, ya que debía cumplir la orden de mantener en secreto la operación. “El secreto era tarea fundamental, era parte fundamental del cumplimiento de esta misión. No me pude despedir, no lo hice; pero mis sentimientos estaban con ellos en todo momento”, contó.

Ante la posibilidad de que algo le sucediera durante la operación, el almirante Tello encomendó el cuidado de su familia a su suegro. “Mi suegro era civil; tampoco sabía nada; y yo le digo: ‘señor, esto no da para más y vamos a entrar; por favor, encárguese de mi mujer y de mis hijos”, mencionó Tello.

Cabe decir que en el video conmemorativo, los comandos también relatan su preparación para la operación, los recuerdos de sus compañeros el Coronel Juan Valer Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez Chávez, y sus reflexiones sobre la gesta desde la perspectiva actual.

“Ese es el ejemplo que nosotros hemos dado al mundo, que cuando los peruanos nos juntamos, tenemos estos logros que son de reconocimiento mundial”, acotó el almirante Tello.

